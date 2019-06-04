Vatandaşlar af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. Bayram nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 10 Haziran günü başlayacak. TBMM'nin bayram sonrası gündeminin oldukça yoğun olması bekleniyor. Peki, ceza indirimi yapılacak mı, af çıkacak mı? İşte son gelişmeler...