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  • Son Güncelleme: 04.06.2019 19:07

, ne zaman yasalaşacak? Ceza indirimi ve af yasasında son dakika gelişmeleri neler?

Af yasası hakkındaki son dakika gelişmeleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Af yasası ve ceza indiriminin Meclis gündemine gelip gelmeyeceği merak konusu. Peki, ceza indirimi ve genel ? İşte genel af yasası hakkında merak edilen son gelişmeler...

Vatandaşlar af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son gelişmeleri merak ediyor. Bayram nedeniyle çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 10 Haziran günü başlayacak. TBMM'nin bayram sonrası gündeminin oldukça yoğun olması bekleniyor. Peki, ceza indirimi yapılacak mı, af çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

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