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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 19:16

duyurdu: Milli taarruz helikopterlerimiz hedefleri böyle vurdu

, ''ndan görüntüler yayınladı. tarafından yapılan açıklamada, "Milli taarruz helikopterlerimiz Hakurk bölgesinde icra edilen Pençe Harekâtı’nda, tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

'ın kuzeyinde devam eden 'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.


Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca Milli taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.


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