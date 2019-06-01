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  • 01.06.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 19:41

'atı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

kuzeyinde yürütülen, 'âtı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, () yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

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