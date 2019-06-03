Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 13 metre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı.
EN YAKIN 5 YERLEŞİM MERKEZİ
Türkiye MANISA SOMA KOZLUOREN
Türkiye MANISA SOMA TURKPIYALE
Türkiye MANISA SOMA BOZARMUT
Türkiye MANISA SOMA GOKTAS
Türkiye MANISA SOMA SULTANIYE
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
BARBAROS-URLA (IZMIR) İlksel
CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
KOCARLI (AYDIN) İlksel
ULUKOY-HOCALAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
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