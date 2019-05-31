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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:18

Son dakika haberi: Pençe harekatı sürüyor! 'a hava harekatı: Terör hedefleri vuruldu

Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

, Irak'ın kuzeyi bölgesine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü 'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

F-4 SAVAŞ UÇAĞI İNİŞ SIRASINDA ARIZA YAPTI: İKİ PİLOT KURTULDU
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 savaş uçağının iniş sırasında yaşanan kazayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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