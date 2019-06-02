Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.
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