

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan Pençe Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.





Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.