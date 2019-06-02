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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:28

Son dakika haberi: 'nda 5 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika... 'nda 5 'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.


'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlayan tüm hızıyla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden harekatta 5 'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Böylece, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu.

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