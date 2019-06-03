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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 19:10

Cumhurbaşkanlığı'ndan mensuplarına ilişkin sarfedilen çirkin sözlere çok sert tepki

Başkanı , Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından ni komuta eden generaller hakkında sarfedilen sözler hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan o sözlere çok sert tepki

Başkanı , Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından ni komuta eden generaller hakkında sarfedilen sözler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, " yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarfettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz." ifadesine yert verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarfedilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir.

Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın adını ağzını alarak bu sözleri sarfetmesi ise bir diğer talihsizliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı "en büyük gücümüz" olarak nitelendirdiği kahraman muza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz.

15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün 'de, Kut'ül Amare'de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır.

Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarfettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz.

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