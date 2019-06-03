3 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı.
3 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı.
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