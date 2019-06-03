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  • Son Güncelleme: 10.06.2019 10:46

Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı

4 Haziran , İnfaz Yasası değişikliğini tamamladı. Affın, Meclis açıldığında çıkacağı açıklandı. Cezaevlerindeki onbinlerce kader kurbanı bayram yaptı. Bakanlık, tahliye planını da hazırladı.

3 Haziran Af teklifi son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında af çıkacağını açıkladı. Cezaevlerinde heyecan doruğa çıktı. Yaklaşık 170 bin tutuklu ve hükümlü, valizlerini hazırlamaya başladı.

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