Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sunumuyla Yargı Reformu Strateji Belgesi dün dünya kamuoyuna duyuruldu. Yargı reform paketinde neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yargı reformunda af yasasının var olup olmadığı da merak konusu. Peki, af yasası çıkacak mı? İşte son gelişmeler...

YARGI REFORMU PAKETİNDE NELER YER ALIYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı bazı maddeler şu şekilde;

"Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyoruz. Bu konudaki davalarda kanun yolu güvencesinin artırılmasını sağlayacağız. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu sürelerin soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız.