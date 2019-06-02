Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında affın çıkacağını açıkladı

İNFAZ SÜRELERİ DÜŞECEK: Düzenleme af değil, Ceza İnfaz Yasası'nda yapılacak bir değişiklik olacak. Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanunu'na göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam İstanbul Esenler'de her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. Buradaki vatandaşlar "Af isteriz" diye bağırdı. Af taleplerine yanıt veren Erdoğan, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında görüşülecek" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın bahsettiği düzenlemenin detaylarına ulaşıldı:
CEZAEVİNDEN ÇIKABİLECEKLER: Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken, bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler cezaevinden çıkacak.
TERÖRE YOK: Terör suçları için ise ayrı bir infaz oranı uygulanıyor. Ancak yapılan hazırlıkta terör suçlarına ilişkin herhangi bir indirim yapılması öngörülmüyor.
KADIN VE ÇOCUK CİNAYETLERİ: Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadın cinayetleri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Kadınlara dönük suçları işleyenlerin en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor.
AÇIK CEZAEVİ: Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.
EKONOMİK SUÇLAR: Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi düşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor.
NAFAKAYA ÇEKİ DÜZEN
Yeni düzenleme ile süresiz nafaka da tarihe karışacak. Kadına, evli kaldığı yıl kadar nafaka bağlanacak. Ömürboyu nafaka, istisnai durumlarda uygulanacak.
ZÜBEYDE YALÇIN
ENDERUN TERAVİHİ
Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da düzenlenen Enderun Teravih namazına katıldı. Erdoğan'la birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve yaklaşık 313 bin kişi saf tuttu.
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