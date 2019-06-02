Başkan Erdoğan, Meclis açıldığında affın çıkacağını açıkladı



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam İstanbul Esenler'de her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programına katıldı. Buradaki vatandaşlar "Af isteriz" diye bağırdı. Af taleplerine yanıt veren Erdoğan, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında görüşülecek" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın bahsettiği düzenlemenin detaylarına ulaşıldı:

Düzenleme af değil, Ceza İnfaz Yasası 'nda yapılacak bir değişiklik olacak. Ceza infaz süreleri düşürülecek.Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor. Bu düzenleme ile aynı zamanda 2004 öncesine dönülecek. 2004 yılında çıkartılan Ceza İnfaz Kanunu'na göre cezaevinde kalma süresi yüzde 66'a yükseltilmişti.Bu durumda 10 yıl hapis cezası alan bir kişi mevcut sistemde 6 yıl 6 ay cezaevinde kalırken, bu süre yeni düzenleme ile 5 yıla inecek. Düzenleme geriye doğru yürüyeceği için cezasının yüzde 50'sini çekenler cezaevinden çıkacak.Terör suçları için ise ayrı bir infaz oranı uygulanıyor. Ancak yapılan hazırlıkta terör suçlarına ilişkin herhangi bir indirim yapılması öngörülmüyor.Toplumu derinden etkileyen ve kamu vicdanını sızlatan kadın cinayet leri, çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve cinayetler için ise ayrı bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suçlar için cezaevinde kalış sürelerinin arttırılması düşünülüyor. Kadınlara dönük suçları işleyenlerin en az 40 yıl, çocuk suçlarında da 50 yıl cezaevinde kalması üzerinde duruluyor.Hükümlülerin açık cezaevine alınma sürelerinin gözden geçirilmesi de masada bulunuyor. Daha kısa sürede açık cezaevine geçişler sağlanarak cezaevlerindeki sıkıntı giderilmeye çalışılacak.Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasınındüşünülüyor. Hangi suçların bu kapsama alınabileceğine bakılıyor.Yeni düzenleme ile süresiz nafaka da tarihe karışacak. Kadına,nafaka bağlanacak. Ömürboyu nafaka, istisnai durumlarda uygulanacak.Başkan Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı'da düzenlenen Enderun Teravih namazına katıldı. Erdoğan'la birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop , TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman , Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ve yaklaşık 313 bin kişi saf tuttu.