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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:41

Son dakika: Kuzey 'a hava harekatı

'ndan yapılan açıklamada, " kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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