Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.
Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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