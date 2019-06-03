Arefe (Arife) günü okunacak dualar Arefe günü faziletleri yapılacak ibadetler için tıklayınız. Arefe Günü, İslam açısından oldukça önemli bir gün. Peki Arefe günü nedir? Arefe gününde Müslümanlar hangi ibadeti yapmalı? Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor.