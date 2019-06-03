Bugün arefe günü, peki hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? Bugün bolca dua edin, bolca ihlas suresini okuyun ve öğleden sonra namaz kılın. Hz.Muhammed arife günü için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" demiştir. Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor.
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