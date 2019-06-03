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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:24

ibadetleri nasıl?

Hz. Muhammed'in En hayırlı, kabulü şayan olan dua, yapılan duadır dediği bu güne özel okunacak dua ve ikindiden sonra kılınacak haberimizde. (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür.

Bugün arefe günü, peki hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? Bugün bolca dua edin, bolca ihlas suresini okuyun ve öğleden sonra namaz kılın. Hz.Muhammed arife günü için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" demiştir. Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor.

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