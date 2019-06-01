Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.06.2019 07:09
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 07:09

3 ilçe ve bir belde yeniden sandık başında

Mahallî İdareler ile () ’taki lerin iptaline karar verilen 3 ilçe ve bir belde belediye başkanlığı yenileme seçimleri bugün yapılacak.

3 ilçe ve bir belde yeniden sandık başında
tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, 'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde lerin yenilenmesine karar verilmişti. YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde bugün sandığa gidilecek. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri bugün yapılacak. YSK'nın 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler 'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de bugün sandık kurulacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri3 ilçe ve bir belde yeniden sandık başında
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri