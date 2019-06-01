'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün! Sınıra 'Bora' sevkiyatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç, personel ve yerli üretim balistik füze 'Bora' sevk edildi. 6 gündür yürütülen harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu.
Hârekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı.
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