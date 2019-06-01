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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 17:12

'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün! Sınıra 'Bora' sevkiyatı

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekâtı' kapsamında sınır hattındaki 'nin Derecik ilçesine askeri araç, personel ve yerli üretim 'Bora' sevk edildi. 6 gündür yürütülen harekât kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu.

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