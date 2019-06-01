Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 01.06.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 01.06.2019 09:37

Son dakika haberi: Pençe Harekâtı 4. gününde! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi

'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 ’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Pençe operasyonu sürüyor! İşte öldürülen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İşte operasyonun 4. gününden kareler:











kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Pençe Harekâtı 4. gününde! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri