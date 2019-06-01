Son dakika haberi: Pençe Harekâtı 4. gününde! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2000) Doçka mühimmatı, 15 adet anti-tank roketi ve başlıkları, 15 adet roket sevk fişeği, 7 kutu (2800 adet) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İşte operasyonun 4. gününden kareler:





















