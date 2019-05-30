Etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde hakim skandalı patlak verdi. Hukuk tarihine geçen rezalet, dün gerçekleşti. Duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin, ayağa kalkıp savunmaya geçti. Hakim Mehmet Yoylu ise duruşmayı bir kenara bırakıp, kadın avukatın eteğine tepki gösterdi. "Etek diz üstünden 15 santim yukarıda. Avukatlık mevzuatına aykırı" dedi. Hakim bununla da yetinmedi. Davacı avukatı Dorukcan Davutoğlu'na meslektaşının etek boyunun mevzuata uygun olup olmadığı sorusunu yöneltti. Davutoğlu da özgürlük alanıyla ilgili olduğundan etek boyuna müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi. Hakim daha sonra baro başkanlığına bildirilmesi için etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Avukat Tuğçe Çetin, bunu reddetti. Tüm bu ifadeler ise tutanağa geçti. 'Etek boyu' tartışması nedeniyle şok olan kadın avukat, hakimden şikayetçi olduğunu söyledi. Skandal, tepki çekti. Olayın ardından İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar Kartal Adliyesi'ne akın etti. Avukatlar, attıkları sloganlarla hakimi protesto etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) ise hakim hakkında soruşturma izni verdi. HSK, hakim Mehmet Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırdığını bildirdi.'Etekçi' Hakim Yoylu, skandal bir isimdi. 2012'de Balıkesir Adliyesi'nde görevliyken bir avukatı darp ettiği için soruşturma geçirmişti.Türkiye Barolar Birliği, olaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Mahkemenin hakimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Meslektaşımızı taciz etmiştir. Bu hakim daha önce Balıkesir'de bir meslektaşımızı darp etmiştir. Sorunludur. Bu olayı takip edeceğiz" denildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez. Tatsız ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim."Avukat Tuğçe Çetin, hakimin etek boyu tepkisi karşısında şoke oldu. (Avukatın sosyal hayatında çektirdiği eski bir fotoğraf)