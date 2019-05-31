Kadın avukatın etek boyuna karışan hakim, hepimizi kızdırdı. Skandal, önceki gün İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde yaşandı. Hakim Mehmet Yoylu, dava dosyasıyla ilgilenmek yerine avukat Tuğçe Çetin'in eteğine takıldı. "Etek boyu 15 santim kısa" ifadesini kullandı. Hatta eteğin fotoğrafını bile çektirmeye çalıştı.
AYNI ETEKLE ADLİYEYE GİTTİ
Yaşanan utanç verici olay, tutanağa yazıldı. Skandal büyük tepki topladı. 'Etekçi' hakim hakkında ise soruşturma açıldı. Olayın ardından Yoylu, açığa alındı. Bir nevi psikolojik şiddete maruz kalan avukat Tuğçe Çetin ise dün görevinin başındaydı. Meslektaşı olan eşiyle birlikte dün yine aynı kıyafetle adliyeye giden Çetin, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Çetin, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu yazdı.
HAKİME FOTOĞRAFLI CEVAP
Hakimin eteğine laf ettiği avukat Tuğçe Çetin, dün eşiyle mahkeme salonunda böyle poz verdi.
KENDİSİNE HAKİM OLAMADI
İzmir'de Kınık Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan G.Ö. (31), Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T.'nin (27) kendisine mobbing uyguladığını söyledi. Şikayet dilekçesinde hakim için "Dengesiz, ruh hastası" dedi. Hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenlendi. Kadın hakim, şikayetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul etti. İlk duruşmayı da hakim sıfatıyla yönetti. Sanık avukatı reddi hakim tabelini iletti. Bunun üzerine hakim dosyadan çekildi.
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