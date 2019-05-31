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Avukat ’in etek boyuna karışan hakim açığa alındı

Hakim , avukat ’in etek boyuna karıştı. Açığa alındı. maruz kalan kadın avukat ise dün görevinin başındaydı. Adliyede çektirdiği fotoğrafını dan şu sözlerle paylaştı: Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz

'Etek'ileştirmeyin

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakim, hepimizi kızdırdı. Skandal, önceki gün İstanbul Anadolu 2. 'nde yaşandı. Hakim , dava dosyasıyla ilgilenmek yerine avukat Tuğçe Çetin'in eteğine takıldı. "Etek boyu 15 santim kısa" ifadesini kullandı. Hatta eteğin fotoğrafını bile çektirmeye çalıştı.



AYNI ETEKLE ADLİYEYE GİTTİ
Yaşanan utanç verici olay, tutanağa yazıldı. Skandal büyük tepki topladı. 'Etekçi' hakim hakkında ise soruşturma açıldı. Olayın ardından Yoylu, açığa alındı. Bir nevi maruz kalan avukat ise dün görevinin başındaydı. Meslektaşı olan eşiyle birlikte dün yine aynı kıyafetle adliyeye giden Çetin, fotoğrafını hesabından paylaştı. Çetin, "Yine aynı kıyafetle her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu yazdı.



HAKİME FOTOĞRAFLI CEVAP
Hakimin eteğine laf ettiği Çetin, dün eşiyle mahkeme salonunda böyle poz verdi.



KENDİSİNE HAKİM OLAMADI
İzmir'de Kınık Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan G.Ö. (31), Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi F.T.'nin (27) kendisine mobbing uyguladığını söyledi. Şikayet dilekçesinde hakim için "Dengesiz, ruh hastası" dedi. Hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenlendi. Kadın hakim, şikayetçisi olduğu davanın iddianamesini kabul etti. İlk duruşmayı da hakim sıfatıyla yönetti. Sanık avukatı reddi hakim tabelini iletti. Bunun üzerine hakim dosyadan çekildi.


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