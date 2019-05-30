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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:16

Hakim eteğine müdahale etmişti! Avukat aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat ’in nun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldı. Avukat Tuğçe Çetin ise aynı eteği giyerek bugün eşiyle birlikte adliyeye geldi.

tartışmasıyla büyük tepki çeken hakim, açığa alındı. Aynı eteği giyen avukat ise eşiyle birlikte bugün de adliyede.

Her gün kadına fiziki ve psikolojik şiddet haberleriyle karşılaştığımız Türkiye gündeminde, bugün ise avukatın etek boyuna karışan hakim var.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etti. Duruşma tutanaklarına da yansıyan bu diyalog, büyük tepki çekti.



AÇIĞA ALINDI
Avukat Tuğçe Çetin'e, meslektaşlarından büyük destek geldi. Olayın haberleştirilmesi sonrası büyük tepki çeken hakim, görevden alındı.

"HER ZAMAN OLDUĞUMUZ YERDEYİZ"
Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleriyle geldi. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Çetin, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz." notunu düştü.

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