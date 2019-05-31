Arefe günü PTT ve kargo açık mı? Bayramda kargolar ve PTT çalışacak mı? Kargoların çalışma saatleri

Arefe günü ve bayram günlerinde PTT ve kargo şirketlerinin açık olup olmayacağı vatandaşların gündeminde. Kargo şirketleri aracılığıyla kargo gönderecek olan vatandaşlar arefe günü ve bayramda kargoların çalışma saatlerinin nasıl olacağını araştırıyor. Peki, PTT ve kargo arefe günü açık mı? Bayramda PTT ve kargolar açık olacak mı? İşte kargo şirketlerinden yapılan açıklamalar...

PTT, AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

PTT arefe günü öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra resmi tatile girecek. PTT Kargo, 4 Haziran 2019'dan 8 Haziran 2019 tarihine kadar dağıtım hizmetinin verilmeyeceğini duyurdu.

KARGOLAR AREFE VE BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargo şirketlerinden arefe ve bayram günleri ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

Yurtiçi Kargo: 3-8 Haziran tarihlerinde tüm şube ve acentalarımız kapalı olup, 10 Haziran Pazartesi günü standart işleyiş devam edecek. Bayram süresince ise çağrı merkezi 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aras Kargo: 3-6 Haziran 2019 tarihleri arasında hizmet verilmemektedir.

MNG Kargo: Şube ve acenteler 3-7 Haziran arasında kapalı olacak.

Sürat Kargo: Ramazan Bayramı dolayısıyla Sürat Kargo acentaları 3 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'a kadar, 7 Haziran Cuma günü haricinde kapalı olacak.

TNT Kargo: Bayram boyunca sadece 4 ve 5 Haziran günleri hizmet vermeyecek.

PTT Kargo: 4-5-6-7-8 Haziran tarihlerinde dağıtım hizmeti gerçekleşmeyecek.

DHL Kargo: 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü olması dolayısıyla yarım gün hizmet verilecek. 7 Haziran Cuma günü ise tüm gün hizmet verilecek.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.