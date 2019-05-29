31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından tüm usulsüzlük ve şaibelere rağmen adeta yangından mal kaçırırcasına İBB Başkanlık koltuğunu işgal etmeye çalışan İmamoğlu, YSK'nın kararının ardından neye uğradığını şaşırmıştı. Ardından seçim çalışmalarına start veren CHP adayı kanal kanal gezerek canlı yayınlara katılmaya başladı. Ancak her ne hikmetse bu yayınlarda merak edilen hiçbir konu ve hiçbir soru İmamoğlu'na sorulamadı. FETÖ Belediyeleri İmamı Erkan Karaarslan ile ilişkisinden, kendisine Pontus-Rum diyen gazeteye verdiği röportaja varana kadar İmamoğlu'na kamuoyu tarafından sorulan o sorular... Bu sorulara yanıt ver İmamoğlu!