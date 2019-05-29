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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:31

Bu sorulara cevap ver İmamoğlu! İşte kamuoyunun adayı İmamoğlu'ndan yanıtını istediği sorular

'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı , kanal kanal gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Katıldığı yayınların tümünde çanak sorularla muhatap olan İmamoğlu, bazı sorular karşısında ise adeta lafı eveleyip geveleyerek soruları geçiştiriyor. Ancak merak edilen konuların hiçbirisine yanıt vermiyor. İşte kamuoyunun CHP adayı İmamoğlu'ndan yanıtını beklediği o sorular...

31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından tüm usulsüzlük ve şaibelere rağmen adeta yangından mal kaçırırcasına İBB Başkanlık koltuğunu işgal etmeye çalışan İmamoğlu, YSK'nın kararının ardından neye uğradığını şaşırmıştı. Ardından seçim çalışmalarına start veren CHP adayı kanal kanal gezerek canlı yayınlara katılmaya başladı. Ancak her ne hikmetse bu yayınlarda merak edilen hiçbir konu ve hiçbir soru İmamoğlu'na sorulamadı. FETÖ Belediyeleri İmamı Erkan Karaarslan ile ilişkisinden, kendisine Pontus-Rum diyen gazeteye verdiği röportaja varana kadar İmamoğlu'na kamuoyu tarafından sorulan o sorular... Bu sorulara yanıt ver İmamoğlu!

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