Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ilerleme raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaymakcı, "Türkiye rapordaki tutarlı eleştirileri not edecektir" dedi.

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bakan Yardımcısı Kaymakçı, "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu rapor AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın açıklamasında satır başları;

Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu rapor AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır.

AB ülkemizdeki mevcut durumu doğru tespit edemedi. AB'yi Türkiye'den uzaklaştırmak isteyen çevreler var. Türkiye, Avrupa'nın parçasıdır.

Türkiye 20 fasılda ilerleme kaydetti, 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir. Türkiye çalışmalarına devam ediyor. Avrupa Birliği, Gümrük Birliği güncellemesinde adım atmalı.

Raporda vize serbestisiyle ilgili çalışmalara atıflar var. Bu çalışmalar sonucunda bir kriterin daha toplamda da 66 kriterin yerine getirildiği de ortaya konmuş oluyor.

AB ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditlerin mevcudiyetini teslim etmekle birlikte bu tehditlerin boyutlarını anlamaktan uzak görünmektedir. Türkiye, özgürlük-güvenlik dengesi için çaba harcıyor.

FETÖ'den bir sivil toplum kuruluşu gibi Gülen Hareketi şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.

Siyasi reform sürecine ilişkin yeterince vurgu yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın vize serbestisine ilişkin talimatları netti. Pasaportlarımız AB ile uyumlu hale gelmiştir.

Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez.