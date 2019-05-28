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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 07:18

'de "pençe" sessizliği! En ufak bir açıklama gelmedi...

Türkiye son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı ve hem kara hem de hava unsurlarıyla 'ın Hakurk bölgesindeki terör noktalarına operasyon düzenledi. Böylesine geniş çaplı bir operasyon hakkında Genel Başkanı , CHP Başkan Adayı ve partinin diğer organlarından en ufak bir açıklama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

CHP, 'Pençe' operasyonuna sessiz kaldı

'nin son dönemlerin en geniş kapsamlı terör harekatı olan 'Pençe' operasyonu, 'takı terör unsurlarının yok edilmesi hedefiyle başlatıldı.

Jetlerin daha önceden belirlenen yerleri havadan vurmasını, helikopterle bölgeye sızdırılan komandolar takip ederken, bu sırada terör noktaları füze ve havanlarla vuruldu.

Operasyonun nereleri kapsayacağı, nasıl ilerleneceği ve muhtemel sonuçları Türkiye'nin bir numaralı gündemi olurken, yönetiminden operasyona ilişkin tek bir açıklama dahi gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA MEHMETÇİĞİN ADINI DAHİ ANMADI
CHP Genel Başkanı Kemal , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İstanbul'daki seçimlerden darp edilen gazetecilere, Rabia Naz olayından 'ın vefatına kadar birbirinden farklı çok sayıda konuya dair görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, Pençe operasyonu ve bu operasyonu icra eden askerlerle ilgili tek bir kelime dahi etmedi.

İSTANBUL'U TURLADI PKK İLE MÜCADELEYE DEĞİNMEDİ
Yenişafak'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı sıralarda, partisinin Başkan Adayı da İstanbul sokaklarında seçim çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşların kendisine PKK ve FETÖ'ye yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdiği CHP'nin adayı, partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi Pençe operasyonunu görmezden geldi.

Saatlerce seçim çalışması yapan CHP adayı bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik, Hakurk ve Kuzey Irak'a ilişkin tek bir cümle dahi kurmadı.

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