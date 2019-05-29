Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 11:45

Kadroya geçen taşeron işçilere ?

Kadroya geçen taşeron işçi maaşlarına yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKadroya geçen taşeron işçilere ilave tediye yattı mı?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri