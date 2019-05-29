Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu anlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi.