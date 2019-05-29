Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.05.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 09:49

kimdir, nereli ? içeriği nedir, ne anlatıyor?

, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli ? Elif Şafak'ın Mahrem kitabında pedofili içeren satırlara yer verdiği ortaya çıktı! 'nin kitabının toplumda infial yaratmasının ardından Elif Şafak'ın satırları da şoke etti! Elif Şafak'ın Mahrem adlı kitabında da bir takım pedofili içerikli yazılara yer verildiği görülüyor. Bu bağlamda sosyal medyada Elif Şafak'a yönelik de tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Elif Şafak 25 Ekim 1971, Strazburg'da doğdu. İlk romanının yayımladığı 1997'den beri eserler vermekte olan yazar, 2009'da yayımlanan Aşk adlı romanı ile Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip olmuştur.

Abdullah Şevki isimli yazarın yazdığı "Zümrüt Apartmanı" kitabının içeriğindeki "pedofili" satırları tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ikinci skandal Elif Şafak'tan geldi. Elif Şafak'ın "Mahrem" adlı kitabındaki çocuk istismarına yönelik satırlar gözlerden kaçmadı! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren cümlelerin bir benzerini Elif Şafak'ın kaleme aldığı görüldü. Mahrem adlı kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında bu türden satırların yer aldığı gözlendi. Peki Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği nedir, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
sevim sevim

nasıl iğrenç insıanlar ki içleri kitaplara yansımış HEPSİNİ KINIYORUZ!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.05.2019 13:24
bet&#252;l betül

iğrenç bir kitap biz bu kitapları mı çoçuklarımıza okutacağız nasıl insanlar bunlar böyle

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.05.2019 13:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriElif Şafak kimdir, nereli kaç yaşında? Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği nedir, ne anlatıyor?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri