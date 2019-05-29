Abdullah Şevki isimli yazarın yazdığı "Zümrüt Apartmanı" kitabının içeriğindeki "pedofili" satırları tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ikinci skandal Elif Şafak'tan geldi. Elif Şafak'ın "Mahrem" adlı kitabındaki çocuk istismarına yönelik satırlar gözlerden kaçmadı! Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili içeren cümlelerin bir benzerini Elif Şafak'ın kaleme aldığı görüldü. Mahrem adlı kitabın 238, 239 ve 240. sayfalarında bu türden satırların yer aldığı gözlendi. Peki Elif Şafak Mahrem kitabı içeriği nedir, ne anlatıyor? Elif Şafak kimdir, nereli kaç yaşında? Tüm detaylar haberimizde