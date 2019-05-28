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  • 28.05.2019 13:01
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 13:06

ne kadar? 4/D'li ile ve maaş mı var mı?

31 Mayıs Cuma günü, milyonlar için kazançlı bir gün olacak. Emeklilere bayram ikramiyelerinin, işsizlere maaşlarının yatırılacağı 31 Mayıs'ta; taşeron işçilere de ödeme var. 31 Mayıs'ta yaklaşık 500 bin kamu işçisinin hesabına 13 günlük ilave tediye (ikramiye) yatırılacak. Taşeron işçiler uzun yılladır verdikleri mücadelenin sonunda kapsamında 4/D statüsüne kavuşmuşlardı. Bu sayede taşeron işçiler pek çok yeni hak elde ederken özellikle de mali ve sosyal haklar ile maaşlarında yaşanan artışa ek olarak bayram ikramiyesi ve cep harçlığı gibi maaşlarına ek olarak ödeme alma hakkı elde etmişlerdi. Peki 4/D'li KHK İle , maaş mı durumu nedir? ne kadar?

Taşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı? Kamu işçilerine 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 31 Mayıs'ta ödenecek. Hesaplara en az 792 lira yatırılacak. KHK Kapsamında çalıştıkları kurumlarda kadroya alınan taşeron işçiler bu sayede pek çok mali ve sosyal hakka kavuşmuş oldu. Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir. Bunlardan en önemlisi de maaşlarına yapılacak zamlardır. 2019 yılına girdiğimiz bugünlerde tüm çalışanlar yeni yılla birlikte maaşlarını zamlı aldı. Bayram öncesinde taşeron işçilere asgari ücret maaş artışı yapılacak mı sorusuna cevap aranıyor.

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&#246;yk&#252; öykü

bayramdan sonrada iki ay işsizlik var meb işçilerine bunuda haber olarak görmek istiyoruz

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cevapla 28.05.2019 13:42
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HaberlerEkonomi HaberleriTaşerona bayram ikramiye ücreti ne kadar? 4/D'li KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere harçlık ve maaş zammı var mı?
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