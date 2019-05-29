TBMM'yi yoğun günler bekliyor bu bağlamda milyonlar 3600 ek gösterge, mahkum affı, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası gibi gelişmeleri yakından takip ediyor. En son gelen haberde yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemede, Meclis'teki teklif Ramazan Bayramı sonrası görüşülecek. Aynı zamanda 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre 23 Haziran günü gerçekleştirilecek seçimlere kadar Meclis fiilen çalışmayacak. Seçim sürecine tekrar girilmesi ile birlikte hemen hemen tüm milletvekillerinin İstanbul'a gitmesi ve seçim çalışmasına katılması bekleniyor. Bu nedenle yasama gecikecek. Peki 3600 ek gösterge, Mahkum affı, yeni askerlik sistemi, nafaka, hal yasası Meclis'e geldi mi, en son durum nedir? İşte tüm detaylar