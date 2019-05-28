Türk Silahlı Kuvvetleri, dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri ateş altına aldı. Fırtına obüslerinin de kullanıldığı ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi. Çeşitli kentlerdeki ana jet üs komutanlıklarından kalkan 10'dan fazla savaş uçağı, belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev aldı. Operasyonda, SİHA ve İHA'lar da aktif olarak kullanıldı.





HEDEFLER TAM İSABETLE VURULDU

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları tam isabetle vuruldu. Bölgede, mühimmat depolarında büyük patlamalar yaşandı.







KOMANDOLAR KARA HAREKATI BAŞLATTI

Saat 20.00'yi gösterdiğinde ise kara harekatı için düğmeye basıldı. Özel eğitimli komandolar, helikopterle belirlenen güvenli alanlara indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komandolar, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. ATAK helikopterlerinin de görev aldığı harekatın başarıyla devam ettiği bildirildi.





BAKAN AKAR, OPERASYONU SEVK VE İDARE ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece boyunca Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte harekatı sevk ve idare etti.







BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuşa ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon, ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır."