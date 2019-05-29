Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyareti sırasındaki hal ve hareketlerini yazdı. Vatandaşın sorduğu sorulara İmamoğlu tarafından verilen tepkileri değerlendiren Altınok, İmamoğlu'nun o anları sosyal medya hesabından keserek yayınladığının altını çizdi.

İşte Melih Altınok'un o yazısı

Geçen gece Cem Küçük'ün "Ekrem İmamoğlu Nagehan'ın tüm sorularını taca atıyor" twiti önüme düştü.

Cem'in Nagehan Alçı'ya iltimas geçeceğini tahmin ediyordum ama yine de TV'yi açıp programı başa aldım. İzlemeye koyuldum.

Evet, İmamoğlu her zaman olduğu gibi soruları yine taca atıyordu. Ama yayın boyunca İmamoğlu'na sorulmuş ciddi, zor bir soru da görmedim.

Hatta bir ara İmamoğlu Nagehan'ın iltifatlarından bunalarak (kendisine faydasının olmadığını düşünüyor olmalı) "Ben bundan sonra sizinle program yapayım bari" diye espriler yaptı.

Tabii Sözcü'den Deniz Zeyrek'in "İstanbul'daki israfı azaltarak elde edeceğiniz gelirle neler yapacaksınız Sayın Başkan" türünden terletici sorularını ve "Ama Binali Yıldırım'a böyle yüklenilmiyor" şeklindeki sitemlerini saymazsak!

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Hakkını yemeyeyim. Programın moderatörü Didem Yılmaz'ın "Arkadaşlar soru sorun tartışmayın" uyarılarını sık tekrarladığı programda kayda değer tek hamle sanırım Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi.

Zaten programda hâlâ bu soru üzerinden tartışılıyor.

Ersoy, İmamoğlu'na "FETÖ, PKK, seçim bahanesiyle Türkiye aleyhine yayın yapan küreselci medyaya ne mesajınız olur" diye sordu.

Yerinde bir soru. Zira CHP'ye desteğini esirgemeyen Nihat Genç'in bile "ağzından FETÖ-PKK aleyhine tek bir kelime çıkmıyor" diye yakındığı İmamoğlu nedense bu konuda konuşmuyor.

İmamoğlu cevabına "Gelin birlikte yönetelim" diye başlayınca Ersoy şaşkınlıkla bir kez daha, FETÖ, PKK ve Türkiye'nin azılı rakiplerinden bahsettiğini hatırlattı... Ama nafile...

İmamoğlu, alakasız bir şekilde 82 milyon edebiyatına geçti. Soruyu gargaraya getirdi.

Sonuçta da, İmamoğlu'nun bu soruya anlamsız bir girizgâhla başlaması, sanki kendisine terör örgütleri değil de meşru siyasi aktörler sorulmuş gibi konuşması elbette kafaları karıştırdı.

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Yanlış anlaşılmasın. Kimseye akıl verdiğim yok. Hem belli ki Ekrem Beye istemediği soruyu sormak öyle kolay iş değil, hemen sinirleniyor.

Ama bu agresiflikten çekinmesi gereken yalnızca gazeteciler değil.

Dün de esnaf ziyaretleri sırasında 30'lu yaşlardaki bir delikanlı programdaki cevabı sordu CHP'nin adayına.

İmamoğlu, yanında onlarca adam olduğu halde genç adamın üstüne abandı. Onu omuzundan tutup elindeki telefondan programın videosunu açtı. "Kesmişler" dedi. Arada da konuştuğu kişinin göğsüne vurmayı ihmal etmedi!

Seçmen ikna olmadığını söyleyince de "ukalalık etme" dedi. O her zamanki zoraki gülümsemesi nedeniyle yukarı çekilen elmacık kemiklerinin altında beliren dişlerini sıktı. Ardından karşısında çocuk varmış gibi koca adamın suratını tapışladı.

İmamoğlu'nun bu aşağılayıcı hareketi üzerine "La havle" çeken delikanlının gözlerini mutlaka görmenizi isterim.

Bu arada, Ekrem İmamoğlu'nun Twitter sayfasından sözünü ettiğim görüntülere ulaşamazsınız. Zira diyaloğu, bu kısmını keserek paylaşıyor Ekrem Bey.

Çünkü görüntüleri izleyince "hah" diyeceğiniz o "plastikliği" aklı başında CHP'lilerin de fark etmemesi mümkün değil.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN KESEREK PAYLAŞTIĞI O VİDEO

İŞTE İMAMOĞLU'NUN KESTİĞİ O BÖLÜM