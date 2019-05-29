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  • 29.05.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:08

dakika: i bayramdan sonra 'te

Milyonların beklediği i düzenlemesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Söz konusu teklifinin bayramdan ra ’de görüşüleceği öğrenildi.

dakika haberine göre söz konusu teklifinin bayramdan sonra 'de görüşüleceği öğrenildi.

Yeni askerlik yasası teklifi ile ilgili partiler arasında gerçekleşen görüşme sonrasında tüm partiler kendileri açısından itirazlarını dile getirdi. Tüm bu itirazların sonucunda ortak bir kararla 5 parti de i ile ilgili teklifin bayramdan sonra TBMM gündemine gelmesi konusunda anlaştılar..

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