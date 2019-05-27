CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon kanalında soruları cevapladı.

İmamoğlu canlı yayında kendine yöneltilen "PKK'ya, FETÖ'ye, yabancı basının seçimlerle ilgili bir mesajınız var mı?" sorusuna şoke eden bir cevap verdi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIK ÇAĞRI

İmamoğlu PKK ve FETÖ'ye açık çağrıda bulunarak, "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim" cevabını verdi.

PKK tarafından yapılan destek açıklamalarıyla her defasında CHP-HDP ittifakı kanıtlanırken İmamoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin beka sorunu olmadığını da iddia etti.

Skandal sözlere imza atan İmamoğlu, "Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim. 24 Haziran'da yetki alan AK Parti. Ne bekası? Kim daha vatansever? Bu ülkenin 82 milyon vatanseveri var. Terör örgütlerine karşı hep beraber dimdik ayaktayız. İşin altından başka kuyular kazıp, uydurma bahaneler üretip, FETÖ'cü diyenlere gidin aynaya bakın diyorum. Bu ülkenin bekasını bana göre benden çok düşünen olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı, 48 yaşında bir adam yönetecek. Sayın Erdoğan'ın olduğu gibi. Kolkola hizmet etsek, omuz omuza olsak. Yani her yeri aynı siyasi parti yönetecek. Ülkenin yarısı terörist mi? Bunlar boş işler. Millet bu boş söylemlerin farkında. 31 Mart önce her konuşma bekaydı. Şimdi niye beka kalktı ortadan. Şimdi başka hırsızlar, çaldılar var." ifadesini kullandı.