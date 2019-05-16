İmamoğlu'nun unvansız KKTC turu

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Dilek Güngör, bugün kaleme aldığı yazıda Ekrem İmamoğlu'nun KKTC turunu mercek altına aldı. Güngör, herhangi bir unvanı olmamasına rağmen şeref defterine yazarak yüzsüzlük yapmaya devam eden İmamoğlu'nun Anıtkabir skandalına benzer bir skandala imza attığını belirtti.

İşte Dilek Güngör'ün o yazısı

Bir belediye başkan adayı için fazla tuhaf hareketler.. KKTC'ye git, orada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüş, herhangi bir unvanın olmamasına rağmen şeref defterine imza atıp yüzsüzlük yapmaya devam et...



"Maksadı ne, kime, mesaj veriyor" diye düşünürken gittiği otelin kapısındaki fotoğrafı gördüm.





Bir tarafta Concorde Cyprus Luxury Resort'un ve Zafer İnşaat'ın sahibi Necati Yağcı, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu...



Yağcı'yı tanımayanlar için biraz anlatayım. Adını Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği dönemde duydum. Derviş'e siyasi çalışmalarını yürütmek için ofis ve araçlarını tahsis etmişti. İlişkiyi de Derviş'in danışmanı merhum Fikret Ünlü'nün kızı halen Koç Holding'de çalışan Oya Ünlü Kızıl'ın kurduğu söyleniyordu. Hatta Oya Hanım'ın eşi de Necati Yağcı'nın şirketindeydi.





Yağcı aslında ABD'lilerin 'our boys' (bizim çocuklar) dediği kesimden... Kamuoyunda pek tanınmaz. İstihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren ABD ve İsrail, Yağcı'ya epeyce güvenmiş olacak ki, bir sürü 'stratejik' işi kendisine teslim etmişler. Misal, Almanya'da Amerikan askeri istihbarat binasının yenilenmesi, Moskova'da ABD Büyükelçiliği güvenlik duvarı, Frankfurt, Belarus, Moldova, Yemen ve Tacikistan'da ABD elçiliği inşaatları, Ankara'da ABD elçiliği binası, Afganistan'da askeri üs, lojmanlar, polis merkezi, Özbekistan ve Kazakistan'da ABD elçiliği binasının yenilenmesi, Belarus ve Azerbaycan'da İsrail elçilikleri, İncirlik'te okul, silah deposu, kanalizasyon gibi birçok işin arkasında Zafer İnşaat var. Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem kendisini CHP içinde parlatmak istedi ama parti teşkilatı izin vermedi. O dönemde örgüt ve delege üzerini çizdi. Yeniden siyasete atılacağını düşünmüyorum. Ama belli ki, belediye seçimlerinde kendisine bir rol biçilmiş! Rolü ABD ve İsrailliler'e İmamoğlu lansmanı olabilir mi?

PEKİ KİM BU NECATİ YAĞCI?

Dünya Bankası'nda çalışırken ABD'nin 'tavsiyeleri' doğrultusunda Türk ekonomisinin başına getirilen Kemal Derviş kadar, işadamı Necati Yağcı'nın da Amerikalılar'ın güvendiği bir isim olduğu biliniyor. Nasıl Kemal Derviş, Türkiye'ye verilen milyarlarca dolarlık IMF ve Dünya Bankası kredilerinde ABD'nin kendisine "güveninin" göstergesiyse, Necati Yağcı'nın da ABD ve İsrail'in yüksek güvenlik gerektiren askeri bina, elçilik gibi 'stratejik' inşaatları yapması bu ülkelere olan yakınlığından kaynaklandığı yıllardır konuşuluyor.

Mardinli işadamı Necati Yağcı'nın, ABD ve İsrail gibi istihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren iki ülkenin şu inşaat işlerinin müteahhitliğini yapıyor. ABD ve İsrail'in ülke dışındaki birçok inşaat işini yapan Yağcı'nın istihbarat ve güvenliğe aşırı önem veren bu iki ülkeye yakınlığı dikkat çekiyor.

İŞTE YAĞCI'NIN YAPTIĞI İNŞAATLARIN LİSTESİ

Almanya'da Amerikan askeri istihbarat binasının yenilenmesi

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Büyükelçiliği güvenlik duvarı ve güvenlik kapıları

Almanya'nın Frankfurt kentindeki ABD Elçiliği konut yenilemesi

Tacikistan'da ABD Elçiliği tasarım ve inşaatı​

Belarus'ta ABD Elçiliği yenilemesi

Moldova'da ABD Elçiliği'nin yenilemesi

Ankara'da ABD Büyükelçiliği ofis inşaatı

Ankara'da Dünya Bankası ofis inşaatı

Özbekistan'da ABD Elçiliği binasının yenilemesi

Kazakistan'da ABD Elçiliği Dışişleri binası yenilemesi

Belarus'ta İsrail Elçiliği'nin yenilemesi

Azerbaycan'da İsrail Elçiligi yenilemesi