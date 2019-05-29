Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Çağ kapatıp çağ açan, o kutlu övgüye mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve şanlı ordusunu minnetle anıyorum. Fethin 566. yılı kutlu olsun." dedi.