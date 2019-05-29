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  • 29.05.2019 17:02
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:02

Bakan Albayrak'tan ''un Fethi' mesajı!

, 'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Albayrak, "Çağ kapatıp çağ açan, o kutlu övgüye mazhar olan ve şanlı ordusunu minnetle anıyorum. Fethin 566. yılı kutlu olsun." dedi.

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