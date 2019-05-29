Milli Güvenlik Kurulu yarınki toplantıda kritik konuları ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının önemli gündemi S-400 savunma sistemleri üzerinden ABD ile yaşanan gerilim olacak. S-400'lerin önümüzdeki ay Türkiye'ye teslimi planlanıyor. Kurul, ABD'nin yaptırım tehditlerini masaya yatıracak.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. MGK'nın gündeminde Türkiye'nin iç ve dış güvenlik konuları, uluslararası ilişkiler, Hakurk'a yönelik Pençe Operasyonu ile sürdürülen terörle mücadele ve yaklaşan İstanbul seçimiyle ilgili önlemler olacak.

Başta Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim MGK'nın en önemli konuları arasında yer alacak. Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği S-400 bataryalarının önümüzdeki ay Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. MGK'da, S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından S-400'e karşı olan ABD'nin yaptırım tehditleri masaya yatırılacak.

AKAR'DAN BİLGİLENDİRME

Toplantıda Suriye'de yaşanan gelişmeler de ele alınacak. İdlib'de artan rejim saldırıları masaya yatırılacak. Sınırımızda yaşanan saldırıların Türkiye'ye yansımaları, İdlib'den olası göç dalgası değerlendirilecek. Uluslararası temaslar da kurulun gündeminde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile askeri temaslar hakkında bilgi verecek. NATO Genelkurmay Başkanları toplantısından dönen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de müzakereler hakkında sunum yapması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Kurulun bir diğer önemli gündem maddesi Meclis'te görüşülen yeni askerlik sistemi. Yeni askerlik sistemi kamuoyunda tartışılmış, eleştiriler gündeme gelmişti. Tüm bu tartışma ve eleştiriler detaylı bir şekilde ele alınacak.

Doğu Akdeniz'de son dönemlerde yükselen tansiyon da MGK'nın konu başlıkları arasında. Akdeniz'de enerji kaynağı arama ve sondaj faaliyetleri, ülkelerin deniz yetki alanlarına ilişkin ihtilaflar görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE

MGK, terörle mücadelede gelinen noktayı da ele alacak. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Operasyonu masaya yatırılacak. 23 Haziran'daki İstanbul seçimleri de değerlendirilecek. Seçim güvenliği ve alınacak önlemler konuşulacak.