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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:56

nedir?

Yeni askerlik sistemini sabırsızlıkla bekleyenler için açıklamalar peş peşe geldi. Uzun dönem askerlik yapanları da ilgilendiren in yürürlüğe girmesiyle birlikte askerdekiler de terhis olabilecek.

Gündemin en önemli başlıklarından birisi olan yeni askerlik sistemi bayram öncesi yürürlüğe girmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 130 bin askerin gözü bu hafta Meclis'te olacak. Yeni askerlik düzenlemesi yasalaşırsa binlerce genç de terhis olup bayramı evinde ailesiyle geçirecek. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

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