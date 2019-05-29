İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri uluslararası alada ses getirecek bir göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi. Liderliğini Kuzey Irak ve Ukrayna uyruklu göçmen kaçakçılarının yaptığı ve ülkemiz üzerinden Avrupa'nın çok sayıda ülkesine yasa dışı bir şekilde göçmen kaçıran çete; Ukrayna ve İngiliz Polisi'nin desteğini alan İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile çökertildi. Uluslararası çetenin üyelerini takip İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir ekiple başladı. Çetenin liderliğini, Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçılığı baronları arasında yer alan Kuzey Irak uyruklu Akbar Omar Tawfeeq isimli göçmen kaçakçısının yaptığı belirlendi.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI VAR

Çetenin özellikle Afganistan ve Kuzey Irak uyruklu kaçak göçmenleri yasa dışı yollardan ve özellikle deniz yoluyla ülkemize soktukları ve yüksek meblağlar karşılığında öncelikle Yunanistan'a, ardından ise İtalya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine götürdükleri belirlendi. Uluslararası alanda faaliyet yürüten örgütün üyelerinin Ukrayna ve Yunanistan'daki göçmen kaçakçılarıyla birlikte faaliyet yürüttükleri ve yine İtalya ve Polonya başta olmak üzere Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunan örgüt elebaşları ile ortak çalıştıkları tespit edildi.

YILDA 2 MİLİYON EURO VURGUN

Operasyona Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı da dahil oldu. Göçmen Kaçakçılığı ve MİT operasyonunda 569 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı sevkiyatında kullanılan 6 araç, 6 tekne ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi. Açık denizlerde yaşanan kazalarda hayatını yitiren kaçak göçmenlerin ölümlerinden sorumlu olduğu ifade edilen çetenin çalışma sistemi de deşifre edildi.

Polisin tespitlerine göre; çete üyeleri bir kaçak göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmesi için göçmenlerden kişi başı 3 bin ve 5 bin Euro paralar aldıkları ve bir yılda ortalama 2 milyon Euro haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Lider kadroları Kuzey Irak uyruklu olan şüphelilerden oluşan örgütün sözde üst yönetiminin, Irak, Suriye ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde bulunan bölücü terör örgütü PKK üyeleri ile koordineli oldukları, göçmen temini karşılığında bölücü terör örgütü PKK üyelerine para aktarımı yaptıkları, genellikle referanslı olan kaçak göçmenleri seçtikleri ve kaçak göçmen temini konusunda sürekli olarak iltisak içerisinde bulundukları saptandı.

"HAVAL" KOD ADLI BARONA GÖZALTI

Yurt dışına götürülen binlerce kaçak göçmenin sevkiyatından sorumlu bulunan çete lideri Akbar Omar Wawfeeq'in, Dominik vatandaşı olmak isteyen ve ABD'ye göç etmeye çalışan kaçak göçmenler üzerine da faaliyetler yürüttüğü ve söz konusu göçmenleri Amerika Kıtası'na kaydırmayı planladığı da belirtildi. Uluslararası göçmen kaçakçılığı baronu olan çetenin liderinin bir çok ülkenin polisi tarafından arandığı ifade edildi.

Soruşturma sürerken, şifreli konuşmalar yapan örgüt liderlerinin yurt dışına kaçma planı yaptıklarını tespit eden İstanbul Polisi operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yurt dışına kaçmaya çalışan örgütün yöneticileri bir tekne ile seyir halinde yakalandı. Operasyona Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisleri de katıldı. 6'sı yabancı uyruklu toplam 25 kişi gözaltına alındı. "Haval" kod adlı örgüt lideri Akbar Omar Wawfeeq yakalandı. Örgüt yöneticisi konumundaki 4'ü yabancı uyruklu 20 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 2'si savcılıktan serbest kaldı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

MAFYATİK YAPILANMA KURMUŞLAR

Operasyonlarda çok sayıda kamp malzemesi, çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, bir miktar uyuşturucu madde, örgütsel dokümanlar ve yüklü miktarda paraya el konuldu. Şifreli konuşmalar yapan örgüt yöneticilerinin ikamet ettikleri lüks rezidanslar ve sitelerde görevli güvenlik görevlilerine, market çalışanlarına ve yardım için kullandıkları taksi sürücülerine yüklü miktarda paralar verdikleri ve mafyatik bir örgütlenmeye de giderek kendilerine bir koruma kalkanı oluşturdukları belirlendi. Muğla ve Marmaris'te el koyma kararı verilen 8 tekneden 7'sine el konuldu. Ülkemiz suları dışında bulunan bir tekneye yönelik çalışmaların ve firari örgüt yöneticileri ile üyelerini yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.















