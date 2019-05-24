Öğretmen, polis, doktorlar nasıl askerlik yapacak, askerlik düzeni değişti mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Tasarısı ile doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sistemi doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı.