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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:45

, , lar nasıl askerlik yapacak, askerlik düzeni değişti mi? ?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Asker alma Kanunu Teklifi, TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Askerlik hizmeti , yedek astsubay, erbaş ve er  olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay  ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sistemi , , jandarma ve lerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma  Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleğini fiilen icra  edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim  Bakanlığı emrine verilecek. Peki öğretmen, , , askerlik düzeni değişti mi? ?

Öğretmen, polis, doktorlar nasıl askerlik yapacak, askerlik düzeni değişti mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Tasarısı ile doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sistemi doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı.

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