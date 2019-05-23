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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 22:46

komisyonda! ve bakaya kalanlar ten faydalanabilecek mi?

, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. ve bakaya kalanlar ten faydalanamayacak." dedi. Ünal, " devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve le askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir" ifadesini kullandı.

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi komisyonda!

AK Parti ve arkadaşlarının imzasını taşıyan görüşmelerine 'da başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.

Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık 700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu.

Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını vurgulayarak, " devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve le askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.

, teklifin köklü ve sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. ve bakaya kalanlar ten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle yapılacaktır." dedi.

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