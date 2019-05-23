Askerlikte yeni dönem! Kışlaya er giren general çıkacak

Vatan hizmeti, 12 aydan 6 aya düşecek. Kışlaya er olarak giren her Türk vatandaşına general olmanın bile yolu açılacak... Erken terhisler başlayacak.
ŞAFAK 180
Yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar netleşti. Ramazan Bayramı'ndan önce Meclis'ten geçmesi beklenen sistemle birlikte 12 ay olan askerlik süresi 6 aya düşüyor. Alternatifli askerlik dönemi başlıyor.
İLK bir ay temel eğitimden sonra 5 aylık süreyi isteyenler 30 bin lira ödeyerek bedelli yapabilecek.
BIR yıl içinde 145 bin kişi bedelli askerlikten faydalanabilecek. Fazla başvuru olursa, kura çekilecek.
SİSTEME göre 6 aylık vatani görevini tamamlayan askerler, isterse 2 bin civarında maaş alarak 6'şar aylık dönemler halinde 2 kez uzatma yapabilecek.
İHTİYACA göre yedek subay alımı sürdürülecek. Yedek subaylar 6 ay askerlik yapacak, 5 bin civarında maaş alacak.
6 aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlar, sözleşmeli erbaş-er veya uzman erbaş olarak görevlerini sürdürebilecekler. Sınavlardan sonra astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçebilecekler, generalliğe kadar giden yol açık olacak.
SÖZLEŞMELİ erbaş-er olan birinin astsubay olabilmesi için yüksekokul bitirmesi lazım. İstenilen performansı gerçekleştirecek, rütbe bekleme süresini tamamlayacak, en geç 10 yıl içinde subay olabilecek.
YEDEK subay doktorların askerlikleri hem mecburi hizmet sayılacak hem de TSK'nın ihtiyacı karşılanacak.
TSK'DA YENİ DÖNEM
Herkes 6 ay askerlik yapacak
Bir aylık temel eğitim...
Gönüllü kalmak isteyenlere 6+6 ay maaşlı askerlik
6+6 ay askerlik yapanlardan sözleşmeli astsubaylık
Sözleşmeli astsubaylıktan subaylığa geçiş
Bedelli askerlik 30 bin lira...
Yedek subaylık var, maaş 5 bin lira...
AKİF BÜLBÜL
ŞAFAK 180
Yeni askerlik sistemi ile ilgili detaylar netleşti. Ramazan Bayramı'ndan önce Meclis'ten geçmesi beklenen sistemle birlikte 12 ay olan askerlik süresi 6 aya düşüyor. Alternatifli askerlik dönemi başlıyor.
İLK bir ay temel eğitimden sonra 5 aylık süreyi isteyenler 30 bin lira ödeyerek bedelli yapabilecek.
BIR yıl içinde 145 bin kişi bedelli askerlikten faydalanabilecek. Fazla başvuru olursa, kura çekilecek.
SİSTEME göre 6 aylık vatani görevini tamamlayan askerler, isterse 2 bin civarında maaş alarak 6'şar aylık dönemler halinde 2 kez uzatma yapabilecek.
İHTİYACA göre yedek subay alımı sürdürülecek. Yedek subaylar 6 ay askerlik yapacak, 5 bin civarında maaş alacak.
6 aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlar, sözleşmeli erbaş-er veya uzman erbaş olarak görevlerini sürdürebilecekler. Sınavlardan sonra astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçebilecekler, generalliğe kadar giden yol açık olacak.
SÖZLEŞMELİ erbaş-er olan birinin astsubay olabilmesi için yüksekokul bitirmesi lazım. İstenilen performansı gerçekleştirecek, rütbe bekleme süresini tamamlayacak, en geç 10 yıl içinde subay olabilecek.
YEDEK subay doktorların askerlikleri hem mecburi hizmet sayılacak hem de TSK'nın ihtiyacı karşılanacak.
TSK'DA YENİ DÖNEM
Herkes 6 ay askerlik yapacak
Bir aylık temel eğitim...
Gönüllü kalmak isteyenlere 6+6 ay maaşlı askerlik
6+6 ay askerlik yapanlardan sözleşmeli astsubaylık
Sözleşmeli astsubaylıktan subaylığa geçiş
Bedelli askerlik 30 bin lira...
Yedek subaylık var, maaş 5 bin lira...
AKİF BÜLBÜL
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