Yeni askerlik sistemine ilişkin yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yasaya ilişkin son gelişmeler merakla bekleniyor. "Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte yeni askerlik sistemine ilişkin merak edilenler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MECLİS'TE

Yeni askerlik sistemine ilişkin yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.

Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık 700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu.

Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını vurgulayarak, "Yeni sistemin devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve dövizle askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, teklifin köklü ve sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle bedelli askerlik yapılacaktır." dedi.

YASA MECLİS'E SUNULDU

Bugün yaşanan gelişme neticesinde, kapsamlı bir değişiklik içeren yeni sisteme yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Partili Mehmet Muş, cevabı bir hayli merak edilen "Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?" sorusuna açıklık getirirken bayramdan öncesini işaret etti. Muş, "Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir" sözlerini kullandı.

BAKAN AKAR YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİ AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını vererek, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceğine ilişkin, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek dedi. Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminin TSK'nın ihtiyacının karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir, süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim ihtiyaçlarıyla eğitimli insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını gibi özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinin yasalaşmasıyla 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kaldırılacak" dedi.

Akar, bununla ilgili diğer yasal düzenlemelerin de yeni çalışmayla birleşeceğini belirterek, "Yeni askerlik sistemi göründüğünden çok daha büyük bir olay. Bunu inşallah kazasız, belasız tamamlayacağız. Burada önemli bir değişim, dönüşüm, gelişme içindeyiz. Ülkemiz, milletimiz için en istenilen çözümü yapmaya gayret gösterdik. İnşallah bu da bu şekliyle gerçekleşmiş olacak" ifadesini kullandı.

Yeni sisteme yönelik çalışmaların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlıkları ve YÖK başta olmak üzere, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Akar, "Olabildiğince ayakları yere sağlam basan, duygusallıktan uzak, tamamen objektif kriterlere bağlı, sürdürülebilir, öngörülebilir bir sistem olması noktasında gayret gösterdik" diye konuştu.

Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlünün olduğunu belirten Bakan Akar, "Bunlardan silah altına alınamayan yükümlülerin en büyük bölümünü 1 milyon 600 bin ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Lisede, üniversitede, lisansüstü eğitimde olup da askerliğini erteleyenler gayet normal. Fakat bunun yanı sıra askere gitmeyi geciktirip bedelli askerliği beklemek için çeşitli yol ve yöntemlerle üniversite veya lisansüstü eğitimi yapmak gibi çalışmalara giren gençlerin olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.