Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları duyum üzerine merkez ve merkeze bağlı bir köyde iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Ekipler, D.G. ve A.Ç. isimli şahısların ev ve eklentilerinde mahkeme kararıyla arama yaptı. D.G.'nin evinde 29 adet 800 miligramlık sentetik hap, 10 gram kenevir tohumu ve 1 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken, A.Ç.' ye ait evde de 126 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 5 gram Kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.