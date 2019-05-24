Son dakika: 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan Deniz kod adlı terörist yakalandı

Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandı.
1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU
Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından yakalandı.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.
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