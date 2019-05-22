Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği bilgilere göre Meclis gündeminde olan yeni askerlik sisteminde süre 12 aydan 6 aya iniyor. Yeni askerlik sistemi şu anda silah altında olanları da kapsayacak. Yasa kanunlaştığı anda 12 ay askerlik yapmak için silah altına alınanlar 6 ayı doldurdukları anda terhis edilecekler. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak. Bedelli askerlik bedeli 30 bin Tl sabit kalmayacak, asteğmen maaşının 6 katı olacak. Peki 22 Mayıs askerlik kalktı mı, kısaldı mı? Yeni tek tip askerlik süresi düştü mü? Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? İşte detaylar