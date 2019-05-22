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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:58

düştü mü? yaş sınırı ücreti kaç para? 23 Mayıs , kısaldı mı?

23 Mayıs , kısaldı mı? düştü mü? ücreti kaç para oldu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi hakkında merak edilen her şeyi açıkladı, buna göre askerlik herkes için 6 aya iniyor, şu an asker olanlar da bundan yararlanacak. Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. Sistemin kanunlaşması ile birlikte silah altındaki askerler terhis olabilir. Yeni askerlik sisteminin 'nın ihtiyacının karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği bilgilere göre Meclis gündeminde olan yeni askerlik sisteminde süre 12 aydan 6 aya iniyor. Yeni askerlik sistemi şu anda silah altında olanları da kapsayacak. Yasa kanunlaştığı anda 12 ay askerlik yapmak için silah altına alınanlar 6 ayı doldurdukları anda terhis edilecekler. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak. Bedelli askerlik bedeli 30 bin Tl sabit kalmayacak, asteğmen maaşının 6 katı olacak. Peki 22 Mayıs askerlik kalktı mı, kısaldı mı? Yeni tek tip askerlik süresi düştü mü? Bedelli askerlik ücreti kaç para oldu? İşte detaylar

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