Komando olmak isteyen kişilerin jandarma uzman erbaşlığı üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Jandarma uzman erbaş olarak yapılan başvuruların ardından eğitimler başlar. Komando olabilmek için uzman erbaş alımlarına başvuru yapmak gerekir. Askeri alımlar her sene düzenli olarak yapılmaktadır. Eğitimlerde başarılı olan kişiler uzman erbaşlıktan komandoluğa geçiş yapabilirler. Geçen yıl 43 bin personel alınmıştı. Bu yıl ise 40 bin alım yapılacak. Bu yıl yapılacak alımlara başvuru yapmak isteyen kişilerin bazı şartları taşıması gerekmektedir. Peki 2019 Komando alımı ne zaman yapılacak? 2019 Komando alım başvuru şartları nedir?