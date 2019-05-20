MSB'den askerlik açıklaması! Yeni askerlik son durum nedir? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
Tek tip askerlik olarak bilinen yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Kamuoyunu yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. TBMM'nin yeniden çalışmalara başlamasının ardından yeni askerlik konusunun Meclis gündemine gelip gelmediği merak ediliyor. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düştü mü? Yeni askerlikte son durum nedir? İşte, konu ile ilgili ayrıntılar...
Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Henüz askerlik görevini yerine getirmemiş vatandaşların yakından takip ettiği yeni askerlik sisteminde son aşamaya gelindi. Yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda araştırmalar sürerken, resmi makamlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Bakan Akar, son hale getirilen sunumu Beştepe'de bulunan Külliye'de Başkan Erdoğan'a ve bazı AK Parti kurmayları ile MYK üyelerine tanıtmıştı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik düştü mü? İşte son gelişmeler...
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Yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı; ikincisi öngörülebilir oluşu; üçüncüsü süreklilik; dördüncüsü eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı; bir diğeri de eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması. Bir şey çok çok önemli, bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik noktasında yıllarca çok ciddi birikimler, bunun dışında yurt dışında olanların 'Bizim durumumuz ne olacak?', 'Bedellide ücretler şu şekilde ağır, bu şekilde ağır.' gibi birçok şeyler oluyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Tabii kabul edenler oldu ve geldiler, askerliklerini o ücretten yaptılar. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle birlikte attığımız bazı adımlar oldu.
"Bu düşürülen ücretle de şu anda askerlik kabul görmeye başladı. Yükümlü erbaş, erler var; yedek astsubaylık var, bir de yedek subaylık var. Bunlar bu dönemin farklı özellikleri. Tabii yedek subaylıkta alışılmış olan süreç devam ediyor. Ancak asıl önemli olan yedek astsubaylık ki burada istihdamda şu anda meslek yüksek okulları da burada görev alabilecekler. Bu şimdi oraya bir farklılık getiriyor. Aynı şekilde yükümlü erbaş, er, burada da... Hepsinde de tabii belli bir ücret ödeniyor bu süreç içerisinde. Bütün bunlarla beraber aslolan bizim için de gerçekten çok çok önemli olan bir süreç de şu: 5 ay kıta diyoruz, burada belli bir harçlık kendilerine ödeniyor. 5 aydan sonra kendisi terhis olabiliyor, bu imkan var ama bunun öncesinde 1 ay temel eğitimden geçiyor.