Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Ayrıntılar gelecek...
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Ayrıntılar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.