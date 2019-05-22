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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 15:45

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca firari 9 sanığın dosyasının ayrılması, 3 sanığın da 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Şehit Savcı Kiraz davasında flaş gelişme!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada 2 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıntılar gelecek...

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