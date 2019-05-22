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  • 22.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:59

'da 'ya darbe! Hepsi yakalandı

Emniyet güçleri tarafından 'da düzenlenen operasyonda terör örgütü adına çalıştıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 33 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

İstanbul'da PKK'ya darbe! Hepsi yakalandı

'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve çeşitli eylemlerle katıldığı belirlenen şüphelilerin, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 33 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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