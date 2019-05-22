Erzincan'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Gülbahçe Köyü'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 9,34'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (22 MAYIS 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.05.22 09:39:00 40.4792 29.2682 0.0 -.- 1.7 -.- FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)

2019.05.22 09:37:55 39.2700 28.9180 8.5 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2019.05.22 09:34:08 39.6523 38.6918 5.0 -.- 3.8 3.9 GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)

2019.05.22 08:51:41 39.4858 26.2432 6.0 -.- 1.5 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.22 08:41:37 39.0983 29.5487 7.1 -.- 1.3 -.- YENIGUNEY-GEDIZ (KUTAHYA)

2019.05.22 08:27:12 39.4640 26.2533 14.4 -.- 1.6 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.22 07:03:34 39.6293 26.4387 10.5 -.- 1.5 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)

2019.05.22 07:00:41 36.0847 31.2003 13.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2019.05.22 06:50:11 36.6833 28.1130 11.7 -.- 1.5 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)

2019.05.22 05:51:52 36.3075 34.5832 29.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2019.05.22 05:49:31 40.2172 42.6860 5.0 -.- 2.2 -.- SEHITEMIN-SARIKAMIS (KARS)

2019.05.22 05:48:20 37.0778 26.4662 7.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2019.05.22 04:34:33 37.5382 32.0822 10.3 -.- 1.5 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR (KONYA)

2019.05.22 03:35:43 37.0762 28.6635 14.0 -.- 1.6 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2019.05.22 03:28:02 36.3158 31.9385 14.6 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.05.22 03:07:47 34.8638 33.0615 34.2 -.- 2.0 -.- KIBRIS RUM KESIMI

2019.05.22 02:03:27 37.1812 28.5192 4.3 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA)

2019.05.22 01:26:03 35.8230 24.7107 22.3 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.05.22 01:15:05 39.4962 25.9513 5.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)