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  • 18.05.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 16:32

'de yakalanan 2 DHKP-C'linin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara'da, kabul salonunda Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilen terör örgütü DHKP-C üyesi, biri kadın, 2 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara'da 4 gün önce Dikmen Kapısı'na gelerek, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyen Mulla Zincir ve Eylem Yücel, Meclis'e girmek istedi. Mulla Zincir, ucuna jilet bantlanan kurşun kalem ile Meclis çalışanına saldırıp, rehin almak istedi. Mulla Zincir ve Eylem Yücel, TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği şekli verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Soruşturmayı yürütün savcının talimatıyla, Ankara Adliyesi'ne getirilen iki şüpheli için, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından şüpheliler yeniden emniyete götürüldü.

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