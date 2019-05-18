Karadeniz'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Son yıllarda örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesi kırmızı kategoride, 6'sının ise gri kategoride olduğu açıklandı. 3'ü teslim olurken, 4'ü ise sağ ele geçirildi.
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