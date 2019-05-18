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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 15:52

'de 'lı avı sürüyor! 'Kawa' yakalandı, 'ler 'Aras'ın peşinde

kırsalında, Jandarma Özel Harekat () lerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, Giresun’un Espiye ilçesinde 'Kawa' kod adlı uyruklu ’lı terörist teslim oldu. Bölgede olduğu tahmin edilen 'nın 'Terör arananlar' listesinde gri kategorideki 'Aras' kod adlı 'ın da etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor.

Karadeniz'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Son yıllarda örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesi kırmızı kategoride, 6'sının ise gri kategoride olduğu açıklandı. 3'ü teslim olurken, 4'ü ise sağ ele geçirildi.

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